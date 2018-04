Hervé Falciani, Plage "bleue", Fusillade chez YouTube: voici le brief info de mercredi soir

Falciani arrêté. L'ancien informaticien franco-italien de la banque HSBC en Suisse, Hervé Falciani, lanceur d'alerte à l'origine de la révélation du scandale d'évasion fiscale des "Swissleaks", a été arrêté mercredi à Madrid à la demande de la Suisse. En novembre 2015, Hervé Falciani avait été condamné -en son absence- par le tribunal pénal fédéral suisse à cinq ans de prison pour espionnage économique.

Plage bleue et malodorante. Une invasion bleue sur le rivage et une odeur pestilentielle: non, ce ne sont pas des méduses, ni une pollution marine, mais des velelles qui se sont échouées en masse sur la grève entre la Marina Baie des Anges et le Fort-Carré.

Fusillade chez Youtube. La police californienne concentrait mercredi son enquête sur Nasim Najafi Aghdam, une femme de 39 ans furieuse que YouTube ait supprimé certaines de ses vidéos au point qu'elle a ouvert le feu au siège de la société, avant de se suicider.