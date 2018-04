[Episode 1] Un mois sans aller au supermarché: je relève le défi

Comme chaque mois, nos abonnés ont voté pour le thème de notre dossier du mois. Ils ont/vous avez choisi "comment consommer autrement". Alors, on a décidé - enfin mon chef a décidé - de le faire pour de vrai. Et c'est tombé sur moi.

Il y a deux ans, j'avais déjà passé un mois un peu compliqué - mais ô combien enrichissant - en essayant de manger local. Cette fois, la consigne change un peu: j'ai interdiction de mettre un pied dans un supermarché pendant 30 jours.

Facile?

D'abord, il se trouve que je vais très souvent au supermarché. Par commodité: c'est à côté du boulot, c'est ouvert tard, et j'avoue même - ne me jugez pas - prendre un certain plaisir à déambuler dans ces allées larges et bien ordonnées (je fréquente...