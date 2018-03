A quel point les hommes gagnent-ils plus que les femmes dans votre commune?

En France, les hommes gagnent 21 % de plus de l'heure que les femmes. C'est une moyenne, qui recouvre des écarts de salaire différents selon la catégorie professionnelle, et la zone géographique. Les données de l'Insee permettent de connaître les zones d'emploi les plus - et les moins - égalitaires.

Premier constat : les inégalités salariales augmentent avec le niveau du salaire. Les femmes cadres et professions supérieures sont davantage discriminées que les employées. Dans les Alpes-Maritimes, les communes où le salaire horaire net moyen est le plus élevé comptent aussi parmi celles où les disparités salariales sont les plus importantes.

Où se situe votre commune?