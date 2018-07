Vous voulez tout savoir sur l'Histoire de Béatrice de Tende? Cette expo est faite pour vous

Derrière son histoire "officielle", on découvre des vérités moins connues, à commencer par sa naissance, loin du village, et cette appellation née d’une erreur qui aura la peau dure…

À l’occasion des 600 ans de sa mort, l’exposition s’articule autour de trois thèmes différents, mais complémentaires: figure historique à retenir, source d’inspiration littéraire engageante et sujet romantique pour l’opéra, la duchesse de Milan a très vite passionné les historiens et auteurs. Parmi eux, Bellini la choisira comme protagoniste de l’unique drame historique de son catalogue, "Beatrice di Tenda".

Pour en faire découvrir quelques extraits sonores originaux, le musée nous immerge dans un décor d’opéra remarquablement reconstitué et complète sa présentation par de nombreux documents et une scénographie interactive. Lors de l’inauguration, qui a eu lieu en présence du directeur, Charles Turcat, du maire, Jean-Pierre Vassallo, et de nombreux élus, le public a assisté avec ravissement à l’air d’ouverture de l’opéra au piano, accompagné par les voix puissantes et profondes des chanteurs.

Jusqu’au 31 mars 2019 au musée des Merveilles de Tende. Entrée libre. Renseignements: 04.93.04.32.50.