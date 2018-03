Pour le 40e anniversaire de sa disparition, Monaco consacrera prochainement une exposition dédiée à Maria Callas

Présentée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine en septembre dernier à La Seine Musicale, l'exposition est un des temps forts parmi les nombreux hommages rendus à la diva de par le monde.

L'exposition "Maria by Callas" sera déclinée sous diverses facettes témoignant plus particulièrement de la présence de Maria Callas en principauté de Monaco. Ces années heureuses de 1960 à 1967 où, installée à Monaco et éloignée de la scène, elle partagea le grand amour avec l'armateur grec Aristote Onassis et fréquentait le cercle privé des soirées monégasques.

Photographies, images d'archives et films inédits, notamment issus des collections d'entités culturelles monégasques telles que l'Opéra, la Société des Bains de Mer, les Archives audiovisuelles de Monaco, le Palais princier, pour n'en citer que certains, illustreront ces instants de vie publique et privée.

Tom Volf, réalisateur du film Maria By Callas, sorti au cinéma le 13 décembre, et auteur de deux livres de référence sur la cantatrice, Maria by Callas aux éditions Assouline et Callas Confidential aux éditions de La Martinière, sera présent pour faire découvrir son histoire.

Savoir+

Espace Indigo du Grimaldi Forum. Du 11 au 15 avril. Entrée libre et gratuite. Projection du documentaire Maria by Callas suivie d'une rencontre avec le réalisateur Tom Volf, le dimanche 15 avril à 15h dans l'Auditorium Camille Blanc (entrée libre et gratuite).