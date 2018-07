L’art urbain et le graffiti à l'honneur pendant trois jours sur le quai Albert-Ier

C’est parti pour la 2e édition d’Urban Painting Around the World sur le quai Albert Ier ! Dès 17h mercredi, et jusqu’au 20 juillet, du début de l’après-midi jusqu’à 23h, vous pourrez admirer dix artistes de renommée mondiale, issus de l’art urbain et du graffiti, pratiquer leur art sous vos yeux.

"Planète à croquer ?", tel est le thème de la 2e édition d’"Urban Painting Around The World" (UPAW) qui se déroulera cette année au nord de la darse, côté tabac. Les artistes, Daze, Mad C, Julien Colombier, Rémi Rough, Beli, Xavier Magaldi, Kashink, Huge, Shoe et Mr OneTeas auront carte blanche pour s’exprimer sur le thème de la défense de l’environnement et mettre en lumière ce combat.

Et le public pourra même participer. Attrapez une bombe ou un pinceau et donnez libre cours à votre imagination ! Des animations et des stands de boissons et de nourriture attendent aussi le public.

Une vente aux enchères des œuvres réalisées par les artistes aura lieu vendredi à 18h. Les profits de cette vente seront reversés à la Fondation Prince Albert II, qui lutte pour la protection de l’environnement. Le prince fera d’ailleurs une apparition jeudi vers 17h.