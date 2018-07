DIAPO. 7 photos pour découvrir le nouvel espace du Musée océanographique

"Nous ne sommes pas face à une installation qui va repartir, comme c’est le cas des expositions. Cette fois, c’est véritablement un nouvel espace qui va rester plusieurs années. Un espace avec un message politique au cœur de l’action des princes de Monaco", explique Robert Calcagno directeur du Musée océanographique.

Dans la salle qui abritait jadis la maquette du cachalot (partie, depuis, faire un tour en Chine), c’est un tout nouvel espace que les visiteurs pourront découvrir dès le 14 juillet.

Derrière les manivelles et les technologies d’imagerie, l’idée est la même que dans beaucoup d’actions menées par Robert Calcagno au sein du musée: "Faire mieux connaître les océans, pour mieux les protéger". Un précepte du prince Albert Ier, qu’il a fait sien.

Le trisaïeul du souverain ouvre le parcours de ce nouvel espace, avant de passer le relais à Rainier III et Jacques-Yves Cousteau, directeur du musée de 1957 à 1988, et enfin le prince Albert II en personne, ou presque, qui explique les enjeux actuels et les actions en cours.

Une expérience qui se veut immersive, digitale et engageante, avec un but: influencer l’engagement du visiteur dans la protection de la nature en général et des océans en particulier.