VIDEO. Un loup aperçu par une automobiliste dans le village de Tende?

Est-ce vraiment le cas? Sur son compte Facebook, où Jennifer a publié sa capture en images, ses amis internautes en semblent convaincus. L'un pointant d'ailleurs, avec perspicacité, l'arrière-train bas du canidé, tout à fait caractéristique au-delà de l'aspect général de l'animal.

"plusieurs personnes en ont vus facilement"

"Les gens à qui j'en ai parlés se questionnent sur la présence d'un loup si près des habitations, ajoute Jennifer. Certains sont allés voir s'ils le voyaient à nouveau vers la rivière...

D'autres ne sont pas vraiment étonnés, car, depuis quelques temps, plusieurs personnes en ont vus facilement."

Pour Laurence Sarfati, qui connaît très bien sa vallée, pas de doute non plus, c'est un loup. Mais un solitaire qu'elle semble reconnaître sans hésiter : "Celui-là a 2 copains. Ils sont donc 3, apparemment solitaires car chassés de la meute principale. Ils marchent entre Rifrei, sous le col de Tende, le col de Boselia, les alentours de la Brigue et ils recommencent. Rien à voir avec une meute comme celles capables d'attaquer des troupeaux."

Et d'ajouter : "Il faut distinguer les meutes des solitaires, en finir avec le dialogue de sourds entre anti et pro loups et voir une étude européenne se pencher sur la question de manière neutre et sérieuse."

un précédent

On se souviendra de ces images prises par la maîtresse de CE1 de Breil, Johanna Deceuninck, il y a moins de 20 jours tandis que les écoliers redescendaient en bus de leur journée de ski.

