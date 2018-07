UPAW trouve son public et séduit les artistes

La 2e édition d'Urban Painting Around the World s'est achevée hier soir. Les artistes, ravis de l'expérience, et les organisateurs estiment que le message pro-environnemental est passé

Des coraux, un gorille, un ours polaire, une grenouille du Brésil, une vache, des plantes, des visages et du bleu, beaucoup de bleu, composent les œuvres réalisées en trois jours par les dix artistes graffeurs. Le thème « Planète à croquer ? » de cette 2e édition les a...

