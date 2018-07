Une rafale descendante s'est abattue sur le Mentonnais

Lundi, en fin d'après-midi, un phénomène météorologique violent a mis à mal de nombreux quartiers de Menton et de Roquebrune. Selon les spécialistes, il s'agit d'une puissante rafale et non d'une mini-tornade

Lundi, vers 17 heures, le ciel s'est soudain obscurci, au moment où de violentes précipitations se sont abattues sur le Mentonnais, occasionnant de très nombreux dégâts matériels dans les quartiers du val de Gorbio, du Borrigo et du Careï à Menton, mais aussi à La Turbie, Roquebrune-Cap-Martin et jusqu'à Sospel. Des pluies très violentes auxquelles se sont ajoutées d'intenses rafales de vent. Depuis hier, les bénévoles de l'association « Nice Météo » cherchent à expliquer ce phénomène météorologique, en menant des enquêtes de terrain, mais aussi grâce à la collaboration de nombreux internautes mentonnais encore choqués et prêts à livrer leurs...

