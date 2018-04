Une montgolfière s'envole depuis la place du Palais

Un ballet silencieux dans le ciel bleu. L'image d'un dimanche matin inédit sur la place du Palais. À 7 h 32 hier, une montgolfière a décollé du Rocher. Une première en Principauté, le rêve des membres de l'association des Aéronautes de Monaco, qui volent dans le monde entier et attendait de pouvoir le faire à Monaco. Et qui plus est sur la piste VIP de la place du Palais.



Après une matinée de test le 26 mars dernier, cette première a été une réussite. « On est équipés comme un 747 » sourit Alain Crutéanschii dans la petite nacelle qu'il...