Une enquête télévisée expose "le bluff" de la stratégie commerciale de Starbucks

L'enquête de Luc Hermann et Gilles Bovon, a duré un an. Elle avait pour objectif initial de comprendre "les raisons du succès phénoménal" de l'enseigne, présente aujourd'hui dans 75 pays avec 28.000 cafés, dont 9 dans les Alpes-Maritimes et Monaco mais aucun dans le Var.

En septembre la chaîne ouvrira même "son premier café en Italie, à Milan", "immense, de la taille de celui de Shanghai", souligne Luc Hermann, lors d'un entretien avec l'AFP.

Les établissements sont toujours installés "aux meilleurs emplacements et font désormais partie du paysage urbain", poursuit-il.

Mais cela trahit une stratégie agressive qualifiée dans le film de "prédation de territoire", dont témoigne un patron de restaurant new-yorkais, délogé par Starbucks qui guettait le renouvellement de son bail pour surenchérir et s'imposer.

Les discours sociaux, environnementaux et humanistes du groupe, "rares et audacieux" pour un mastodonte de l'économie américaine, sont "du bluff!", juge le co-réalisateur, par ailleurs producteur de l'émission Cash Investigation pour France 2.

La "communication bien huilée" de son président Howard Schultz (qui a quitté le groupe en juin), qualifiant ses employés de "partenaires", est aussi celle "d'un potentiel candidat à la Maison Blanche en 2020", souligne le documentariste, qui a sollicité en vain un entretien avec le grand patron via l'agence de communication de ce dernier.

L'équipe a malgré tout été autorisée à tourner dans deux Starbucks à Londres, quatre à Paris, un à Washington et un autre à Shanghai. Mais avec l'"interdiction de parler aux employés".

Après six mois d'enquête, les auteurs se sont "résolus à infiltrer" une journaliste, "embauchée" comme "barista" dans un Starbucks parisien où elle a filmé en caméra cachée pendant deux mois.