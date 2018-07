Un nouveau bateau pour les pirates de Pierre Frolla

Moi, pirate des abysses, je promets, à partir de ce jour, de protéger la nature à mes risques et périls. D'économiser l'eau douce, de trier mes déchets, d'empêcher la pollution, de sauver les tortues, les baleines et les requins ! Vive la nature ! Vive les pirates ! ». Debout sur le catamaran « Pirates des Abysses », main droite sur le cœur et face à la mer, les trente-deux enfants en stage à l'École Bleue de Pierre Frolla, répètent en chœur ces mots dictés par le champion d'apnée.



Après un briefing à la fois sérieux et ponctué de petites blagues à 8 h 30 ce lundi matin, les moussaillons ont enfilé leurs tenues de plongées et embarqué à bord du tout nouveau bateau du club.



Aux couleurs de Monaco



Arrivé le 13 juillet du chantier de l'Alumarine à Nantes, avec un petit mois de retard, le « Pirates des Abysses » entame sa deuxième semaine de service.



Imaginé et dessiné par Pierre Frolla et le cabinet...