Thon rouge : attrapez, marquez, relâchez !

Entre 1950 et 2010, 80 % des ressources de thons rouges du Nord (Atlantique et Méditerranée) ont disparu, selon le WWF (Fonds mondial pour la nature). Une espèce en danger que la jeune Fédération de Pêche en Mer Monégasque est bien décidée à protéger à travers son grand projet de sauvegarde et de protection du thon rouge en Principauté.



Ce week-end, depuis le Yacht-Club, elle organise son premier événement d'envergure : un tournoi de marquage de thons rouges sur le principe du « catch and release » (attraper et relâcher), qui servira la communauté scientifique.



Dix-neuf équipages, composés chacun de cinq à huit pêcheurs, partent aujourd'hui, de 6 h à 16 h, jusqu'à 40 km au large des côtes de...