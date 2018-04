Quelle politique écologique les élus souhaitent-ils mener ?

Il y a eu le salon Ever et ses véhicules électriques, la Monaco Ocean Week, la signature du Pacte national pour la transition énergétique le mercredi 18 avril,... Le printemps fut plus écologique que jamais en Principauté. Tout juste installés dans leur nouvelle fonction, les élus du Conseil national, ancien et actuel président de commission Environnement et Qualité de vie, s'expriment à leur tour.



Le premier, Jean-Louis Grinda, est resté cinq ans à la tête de la commission et conserve la même détermination depuis qu'il a cédé sa place à Fabrice Notari, élu de la nouvelle majorité.



Les élus de l'hémicycle auront très rapidement à légiférer sur des choix politiques qui vont avoir un impact important sur les budgets de l'État (interdiction du gaz dans les chaudières des...