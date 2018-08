Pourquoi la Méditerranée est exceptionnellement chaude cet été

C'est une anomalie qui pourrait bientôt ne plus en être une. Vous l'avez peut-être remarqué vous-même: cet été, la Méditerranée est particulièrement chaude.

A l'entrée de la rade de Villefranche-sur-Mer, où la température maritime est mesurée depuis 1957, "on a presque dépassé le record de 2003, avec plus de 28°C enregistrés cette année", indique Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche à l'observatoire océanologique de Villefranche (CNRS-IDDRI).

Si l'été 2018 n'est pas record, il confirme un réchauffement progressif de la Méditerranée sur le long terme. "On se dirige vers une augmentation de la température maritime. On n'avait jamais relevé 27,5°C avant le début des années 2000, poursuit le scientifique. Puis on a eu les étés caniculaires de 2003, 2006, 2011 et 2015. La température de la mer s'en est ressentie."

pas de réchauffement en profondeur

Encore l'année dernière, l'observatoire alertait: "Entre 2007 et 2015, l’augmentation de température a été plus rapide en Méditerranée que partout ailleurs dans l’océan global et celle de son acidité l’une des plus élevées jamais mesurées dans l’océan."

Mais Jean-Pierre Gattuso préfère couper court aux témoignages les plus alarmistes: "On lit parfois que la température moyenne de la Méditerranée serait supérieure de 4 degrés à la normale saisonnière, mais c'est faux. Entre 2007 et 2015, c'est un réchauffement de 0,7 degré que l'on a observé. C'est considérable, mais loin de ce qui a pu être publié ici ou là."

L'océanographe poursuit: "D'autres témoignages font état d'une température de 27°C à 20 mètres de profondeur. C'est encore totalement faux, on y relève 17°C environ. Et d'ailleurs, à cette profondeur, on ne constate pas vraiment de réchauffement."

LA FAUTE à L'ABSENCE DE VENT

Ainsi on ne peut parler d'un réchauffement qu'en surface. Pour Mercator Océan, le centre français d'analyses et de prévisions océaniques, l'ensoleillement de la région méditerranéenne est important sans être exceptionnel.

Le réchauffement de cet été s'explique essentiellement par une absence de vent. D'habitude, détaille l'organisme sur son site, c'est le vent qui "mélange les eaux chaudes de surface avec celles plus profondes et plus froides".

Jean-Pierre Gattuso confirme: "Il suffit d'un coup de mistral, comme à la mi-juillet 2016, pour faire baisser la température de quatre degrés dans la rade."

"LA Méditerranée se tropicalise"

Si cette température fait le bonheur des baigneurs, elle est déjà en train de bouleverser la biodiversité.

"On n'observe pas de mortalité massive de gorgones et de coraux comme en 2003 ou en 1999, veut d'abord rassurer l'océanographe. Mais près de Sète par exemple, dans l'étang de Thau, l'élévation de la température maritime a provoqué, cet été, la disparition de la quasi-totalité des moules."

Sur nos côtes, "les espèces endémiques qui ne pourront pas s'adapter sont amenées à disparaître". La Méditerranée étant une mer fermée, il n'existe en effet pas de zone où les populations menacées peuvent se déplacer pour se rafraîchir.

D'autres espèces font leur apparition ou se font plus visibles. Il a beaucoup été question des raies pastenagues ces derniers temps, mais des barracudas ont aussi été observés récemment. "La Méditerranée se tropicalise", résume Jean-Pierre Gattuso.

Menace sur les herbiers de posidonie

"Près de 700 espèces de la mer Rouge auraient rejoint la Méditerranée en passant par le canal de Suez. Ce n'est pas forcément une catastrophe, tempère le scientifique. Mais certaines d'entre elles sont invasives, prédatrices, comme le poisson-lapin ou le poisson-lion, et menacent l'existence d'espèces jusqu'ici endémiques."

Du côté de la flore, la posidonie de Méditerranée serait "en grand danger" selon l'expert, qui cite des collègues espagnols: "C'est dans ces herbiers que viennent se reproduire les poissons. Ils protègent également les côtes des effets destructeurs de la houle, et produisent de l'oxygène."

La disparition de cette plante endémique pourrait donc être nuisible sous l'eau autant qu'en surface. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.

