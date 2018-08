On vous donne des nouvelles de Rana, la tortue du Musée océanographique de Monaco, relâchée en mer

La tortue caouanne, alors âgée d’un an environ, ne pesait que 125 grammes.

Soignée et nourrie pendant quatre ans par une équipe de dix personnes, Rana a été relâchée au large de Monaco le 19 juin dernier, équipée d’une balise GPS. Une première pour le Musée océanographique.

Financée par le CNRS de Strasbourg (Centre national de la recherche scientifique), cette balise d’une centaine de grammes et d’une autonomie de deux ans, a été fixée sur les écailles de la carapace de Rana.

Afin que sa position soit enregistrée, il faut qu’un satellite passe au moment où elle sort respirer à la surface.

La technicienne aquariologiste explique que si le musée a décidé de placer une balise sur Rana, c’est parce qu’"il y a certains stades, notamment le stade juvénile, qu’on ne connaît pas. Nous les appelons les années fantômes. On sait que les tortues viennent pondre sur les plages. Les petits vont en mer et après on ne les revoit plus avant qu’ils aient une certaine taille."

Déplacements en triangle

En un mois, elle avait déjà rejoint la frontière espagnole. Avec quelques arrêts stratégiques.

"Elle a passé une semaine à Fos-sur-Mer. Ses déplacements étaient vraiment en triangle. Ce comportement montre qu’elle s’alimente.

Et Fos-sur-Mer est réputé comme site d’alimentation pour les tortues de cette espèce. Elle a rechargé ses batteries là-bas et après, elle est repartie dans son périple", explique Alexandra Béal.