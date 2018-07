Nu, la série d'après le réchauffement climatique

Qui ne s'est jamais plaint de toujours voir la même chose à la télévision ? Il faut bien le reconnaître, le marché des séries françaises est un peu tiède et ce n'est pas tous les jours qu'un concept nouveau émerge.



Depuis quelques semaines, une nouvelle série au titre aussi surprenant qu'évocateur, est disponible sur la chaîne OCS Go. Signée Olivier Fox, « Nu » est un OVNI télévisuel. Imaginez un peu : l'action se déroule en 2026, et le personnage central se réveille de 8 ans de coma dans un monde où les vêtements sont interdits, pour cause de transparence et de sécurité. Il y a bien évidemment un groupe de réfractaires qui vivent tout habillés dans la...