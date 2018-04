Monaco "en route vers une société décarbonée"

À Monaco, la transition énergétique n'est pas une chimère. Doucement, mais sûrement, une Principauté verte se dessine. Les mentalités évoluent, les idées fleurissent et les premières initiatives portent leurs fruits.

Des actions environnementales voulues par le prince Albert II, signataire de l'Accord de Paris en 2015 et écolo de la première heure, et mises en œuvre par le gouvernement comme certaines entreprises pionnières, associations ou particuliers enthousiastes et innovants.

Un défi humain résumé sur le ton de la gravité et de l'espoir, mercredi soir au Yacht-club, par le souverain.

"Des signaux irréversibles, comme l'extinction d'une espèce animale ou les dérèglements climatiques...