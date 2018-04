Les plages fermées pour cause de pollution

Depuis hier 14 h et pour 24 h, les plages entre le Fossan et le Casino sont interdites d'accès et à la baignade en raison d'une pollution aux hydrocarbures. Tout devrait rentrer dans l'ordre aujourd'hui

Hier, en fin de matinée, la Promenade du Soleil de Menton - qui portait bien son nom pour une fois ! - a été d'un seul coup envahie par une odeur tenace de fioul ou de mazout, difficilement supportable pour les riverains et les badauds.



Quelques personnes ont même été incommodées par ces vapeurs, qui ont subsisté pendant plusieurs heures.



Franck Devergranne, responsable du restaurant « Paris Palace » raconte : « Vers 10 h 30, nous avons senti une odeur forte et très entêtante sur le bord de mer. J'en avais même mal à la gorge ! Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait du moteur des pelleteuses qui nettoient les plages. »



« J'ai eu mal à la tête toute la matinée et les clients pareil ! Du coup, ils...

