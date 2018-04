Les 5 bonnes raisons d’aller au salon Ever à Monaco

Pas de répit pour les militants de la cause environnementale en Principauté. La semaine dernière, tous les acteurs impliqués dans ce qui devient le fer de lance de la politique monégasque étaient réunis autour du prince Albert II au Yacht-club pour dresser le bilan de la première année d’actions du Livre blanc de la transition énergétique.

Et alors que la Monaco Ocean Week orchestre cette semaine une quarantaine d’événements dédiés à la protection des océans, voilà que démarre demain, au Grimaldi Forum, le salon Ever, consacré, pour sa part, aux véhicules écologiques et à la mobilité durable.

Nous avons sélectionné cinq bonnes raisons de venir y faire un tour, du 10 au 12 avril.

1. Pour tester des véhicules électriques

À l’espace "Ride & Drive", le public est invité à tester les dernières voitures et deux-roues écologiques qui viennent de sortir sur le marché. Le testing s’effectue dans les rues de la Principauté. C’est d’autant plus attractif que les essais sont gratuits. Rendez-vous devant le Grimaldi Forum.

2. Pour être à l’arrivée d’un rallye atypique

Le Riviera Electric Challenge est un rallye écologique qui part de Cagnes-sur-Mer, fait un crochet par l’Italie et se termine à Monaco. Là, ce n’est pas le plus rapide qui gagne mais celui qui consomme le moins (lire ci-dessous).

3. Pour les tables rondes et conférences

Les journées de débats et de conférences sont mises en place pour favoriser les échanges entre les principaux acteurs professionnels de la mobilité durable et de la transition énergétique. On y parlera notamment d’électromobilité, de smart solutions et d’énergies renouvelables. L’occasion de découvrir les dernières innovations.

4. Pour l’exposition de véhicules

Un espace d’exposition sera installé sous la verrière et sur le parvis du Grimaldi Forum. Les véhicules propres d’aujourd’hui et de demain y seront présentés. Les constructeurs exposeront leurs modèles écolos et leurs concepts technologiques. Les stands accueilleront aussi des grandes écoles, des associations, les partenaires historiques du salon Ever et, cette année, des startups. Les jeunes entreprises pourront ainsi se frotter aux grands constructeurs et aux acteurs de la mobilité durable pour fortifier leurs projets.

5. Parce que tout est gratuit

Inutile de sortir votre portefeuille: du testing de voitures aux conférences, en passant par les expositions, tout est gratuit.