Le Stars'n'Bars lance un challenge écologique à Monaco

Le principe est simple. Il suffit de choisir un éco-geste pour un avenir durable, se filmer, nommer cinq personnes ou entreprises afin qu'ils créent leur propre vidéo et poster la sienne sur les réseaux sociaux avec les hashtags #jemengageetvous, #ecochallenge et #ecohub.

Lancé par le Stars'n'Bars fin juillet, cet ecochallenge a pour ambition de mobiliser un maximum d'acteurs monégasques afin de sensibiliser la population aux gestes quotidiens permettant d'agir pour l'environnement.

Cinq entreprises ont déjà joué le jeu

Le Grimaldi Forum met en avant le tri sélectif des déchets, la Direction du Tourisme et des Congrès promeut le tourisme responsable, le Groupe Expression, le lombri-composteur, Terre de Monaco nous incite à réduire notre consommation de viande et l'Hôtel Métropole met en avant l'arrêt de l'utilisation des pailles en plastique.

Des vidéos ludiques

Le Stars'n'Bars espère, avec ce défi inspiré de l'Ice Bucket Challenge, sensibiliser le plus grand nombre. "L'idée est de promouvoir des alternatives saines et écologiques d'une manière ludique et sans être donneur de leçon. L'intérêt est d'impacter les gens avec une vidéo d'une à trois minutes", explique Louise Svensson, commerciale et responsable de l'Ecohub, la division environnementale du restaurant créée en 2016.

Début juillet, la jeune Suédoise publie une vidéo mettant en scène les employés du restaurant s'engageant chacun à respecter un éco-geste: débrancher le chargeur de son téléphone lorsqu'on ne l'utilise plus, arrêter d'utiliser des cotons-tiges… Des gestes simples en l'occurrence, mais auxquels on ne pense pas forcément.

Dans la lignée du Pacte national

Très engagé pour l'environnement, depuis un an, le Stars'n'Bars a cessé d'utiliser des pailles en plastique, organise régulièrement des journées bien-être et a ajouté des plats bio et vegan à sa carte. Il a aussi signé le Pacte national pour la transition énergétique. "Nous avons voulu soutenir les ambitions du Pacte national pour la transition énergétique depuis le début. Nous leur avons soumis des idées, et eux aussi."

Le covoiturage

Fin août, Louise Svensson réalise à nouveau une vidéo promouvant cette fois le covoiturage: "Avec Kate, la propriétaire, on a remarqué que beaucoup de personnes qui vont travailler au même endroit utilisent leur propre véhicule alors qu'on peut prendre le bus, le vélo ou partager des véhicules."

La vidéo met en scène de façon humoristique les employés du Stars'n'Bars descendant d'une voiture électrique habillés en super-héros, en cow-boys et en sportifs.

Jeudi, l'Hôtel Métropole a notamment nommé Pierre Frolla, Laurie Thilleman et le Monaco Yacht Show. De nombreuses vidéos devraient donc voir le jour prochainement. Mais "l'idée, c'est vraiment que tout le monde participe", souligne Lousie Svensson. Alors, à vous de jouer et de promouvoir votre éco-geste!

Pacte national pour la transition énergétique

En 2016, le prince Albert II signe l’Accord de Paris sur le climat et crée la Mission pour la transition énergétique ayant pour rôle de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Le Livre Blanc de la transition énergétique est présenté par le Prince le 23 mars 2017. La Principauté s’engage ainsi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990 et à atteindre la neutralité carbone en 2050.

La démarche du Livre Blanc vise à recueillir les perceptions, les actions et les attentes des acteurs de Monaco afin de définir une feuille de route. Elle nécessite la participation et l’engagement de l’ensemble de la communauté monégasque.

En janvier 2018, dans la lignée du Livre Blanc et de l’Accord de Paris sur le climat, le gouvernement princier crée le Pacte national pour la transition énergétique.

Les signataires du pacte, comme le Stars’n’Bars, s’engagent à agir sur les trois principales sources de gaz à effet de serre: la mobilité, les déchets et l’énergie. Des efforts sont donc demandés aux résidents et travailleurs de Monaco afin de lutter contre la pollution.

Un bilan sera dressé chaque année pour valoriser les acteurs les plus engagés et les efforts les plus remarquables.

L’État a lui-même adopté des mesures fortes en supprimant l’usage des sacs en plastique et en installant un cadastre solaire en juin 2017.