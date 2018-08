Le Monte-Carlo Bay s'équipe d'une centrale solaire

La toiture verte du Monte-Carlo Bay vit son dernier été. Elle sera toujours là l'été prochain mais elle aura été rentabilisée. On va la mettre au boulot. Et pour ça, rien de tel qu'une petite tenue photovoltaïque. Cette fois c'est sûr, puisque Thomas Battaglione, le directeur de la SMEG, et Frédéric Darnet, le directeur du Monte-Carlo Bay, ont signé le contrat.



« C'est une installation qui produira 160 mégawatt/heure,...