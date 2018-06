Le monsieur météo de RTL défend l'écologie sur la Côte d'Azur

"Devenir un département écologiquement exemplaire".

Voilà, selon le président du conseil départemental des Alpes Maritimes, le but du projet GREEN Deal, lancé officiellement ce mardi matin au Parc de la Grande Corniche.

GREEN Deal, Smart Deal, même combat

Lancé en même temps que son cousin le Smart Deal (pour la transition numérique), l'objectif de ce projet est clair: "on veut que le numérique nous aide à lutter contre le réchauffement climatique", comme l'a expliqué Charles-Ange Ginésy.

Aux 14 millions d'euros déjà débloqués par le conseil départemental pour ce projet, s'ajouteront 1.5 million d'euros supplémentaires pour soutenir "une multitude de petites actions écologiques".

Le président du conseil départemental a également annoncé que les aides aux communes seront augmentées pour celles qui suivent l'initiative: 10% en plus pour la construction d'immeubles basse consommation et 10% supplémentaires pour les bâtiments à énergie positive.

3 Questions à Louis Bodin

En plus de présenter occasionnellement la météo sur TF1, Louis Bodin est le chef du service météo de RTL depuis 2002. En tant qu'ambassadeur du GREEN Deal, il est l'un des principaux défenseurs du projet.

Pourquoi avez-vous choisi de représenter ce projet?

"Pour l'amour de ma planète, tout simplement. J'ai un amour viscéral de la Terre. Je me considère comme un épicurien de ma planète. Quand on voit la diversité de la nature dans ce département, on se doit de la défendre. L'objectif de ce projet, c'est que l'on puisse continuer à parcourir la mer, le Mercantour, la nature avec plaisir, sans oublier l'humain, qui doit être au cœur du développement. Mon désir est que l'on soit valeur d'exemple pour le monde."

Pensez-vous vraiment que le développement économique et touristique de la Côte d'Azur puisse se marier avec l'écologie?

"Bien sur, et c'est là tout l'enjeu du projet. C'est évident que l'aménagement du littoral et l'habitat touristique sont des thèmes clés. Le but est d'intégrer l'écologie dans l'urbanisation. Ce que l'on veut, ce n'est pas une extension mais une évolution de la Cité, notamment avec un recyclage des matériaux, mais aussi des lieux abandonnés. Il ne faut pas agrandir les espaces urbains mais les renouveler. Le secret pour réussir de tels projets est la patience : il faut penser cela sur plusieurs générations et pas sur le court terme."

Même si cette initiative est menée à bien par les acteurs publiques, pensez-vous que les entreprises et le grand public finiront par vous suivre?

"En tant qu'ambassadeur, je me dois de dire que c'est possible. Pour nous, ce qui est important, c'est de mettre la bonne graine au bon endroit. Après, chaque citoyen, chaque personne doit avoir une responsabilité écologique. Pour les entreprises, c'est à géométrie variable. Si l'on veut progresser, il ne faut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier. Parfois, il vaut mieux laisser du temps au temps plutôt que d'essayer de forcer les entreprises à aller contre leur volonté."