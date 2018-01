La Fédération de pêche en mer à la rescousse du thon rouge

Contribuer efficacement à la recherche sur le thon rouge en aidant la communauté scientifique. Voilà le projet phare de la jeune Fédération de pêche en mer de Monaco. Cette association a été lancée - ou plutôt relancée - il y a moins d'un an par deux amis passionnés de pêche et du monde maritime très concernés par la protection et la préservation de la mer et de ses espèces.



David Gamba et Guillaume Benoît, respectivement président et vice-président, ont eu l'idée de reprendre cette Fédération inactive depuis 1991. Six membres, qui adhèrent tous au projet, prennent désormais part à l'aventure. « Notre objectif est de prôner...