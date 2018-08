La Côte d'Azur placée en risque sévère incendie ce week-end, "la saison est loin d'être terminée"

"La saison opérationnelle est loin d'être terminée".

Sur le front des incendies de l'été 2018, René Dies ne crie pas victoire. Surtout pas.

"Nous savons qu'il faut tenir 90 jours, de juillet à septembre, explique le contrôleur général René Dies, directeur départemental du Sdis 06. Or pour la première fois de l'été, nous serons en risque sévère incendie ce week-end. A titre de comparaison le risque sévère a été déclenché 325 fois l'été dernier".

Un été 2017 éprouvant pour les pompiers des Alpes-Maritimes avec 46 départs de feux, 8 feux marquants (Carros, Saint-Cézaire, Lucéram...) et 410 hectares ravagés par les flammes. "Un bon bilan au regard des conditions dans lesquelles nous étions", assure pourtant René Dies.

Si celui de l'été 2018 -provisoire- affiche 8 départs de feu et 5.000m2 détruits par les flammes, la raison est simple: une météo favorable. Et notamment le peu de vent qui a soufflé ces derniers jours sur la Côte d'Azur. "Car le vent, c'est notre principal ennemi en terme d'incendie", poursuit la patron des pompiers azuréens.

surtout l'estérel concerné

Sauf qu'à partir de samedi, la donne va quelque peu changer.

C'est surtout la frontière entre les Alpes-Maritimes et le Var qui est concernée et notamment le précieux et vulnérable massif de l'Estérel. Selon météo France, des rafales y sont prévues entre 40 et 55km/ en fin d'après-midi et dans la soirée.

Les pompiers azuréens seront donc en alerte. Et vont anticiper le risque en augmentant le pré-positionnement des moyens de feu de forêts, en assurant un quadrillage préventif dans les zones sensibles, en renforçant l'encadrement spécialisé des effectifs et en profitant du guet aérien assuré par les bombardiers d'eau. "Parce qu'il faut frapper vite et fort", insiste René Dies.

"L'affaire de tous"

"Nous allons entrer dans une période difficile et compliquée puisqu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours, poursuit-il. S'il n'y a pas de pluies fréquentes dans les prochains jours, le risque sévère incendie pourrait être activé de plus en plus".

Et le directeur du Sdis 06 de rappeler: "Les feux de forêt, c'est l'affaire de tous et ils sont souvent dus à l'imprudence".