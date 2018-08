Découvrez comment le Gapeau retrouve une seconde jeunesse

On l’appelle communément « rivière », mais c’est en fait un petit fleuve bien connu des habitants du bassin hyéro-toulonnais: les truites sauvages des parties de pêche dominicales et les écrevisses à l’armoricaine qu’on dégustait à Noël, peuplent nos souvenirs d’enfance.

Malmené par les rejets de l’agriculture et de l’assainissement, les aménagements illégaux, les ponctions d’eau et la sécheresse, ce bon vieux Gapeau est en passe de retrouver une seconde jeunesse.

LE SAGE, LA CLE ET LE SYNDICAT

Le Syndicat mixte du bassin versant du Gapeau qui regroupe les communes riveraines, travaille avec la Commission locale de l’eau (CLE) à la rédaction du futur Schéma de gestion et d’aménagement des eaux du fleuve (Sage). Objectif : identifier les enjeux stratégiques au niveau de la quantité et de la qualité des eaux superficielles et souterraines, du milieu aquatique, les risques d’inondation, les espaces sensibles… Et mettre en place des mesures pour aiguiller les acteurs locaux vers de meilleures pratiques. Les réunions publiques de concertation commencent fin août (1).

Du pain sur la planche, d’autant que le syndicat chapeaute aussi l’entretien de 1 200 kilomètres de cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant, avec de nombreux sites protégés et de fragiles petites bêtes comme l’anguille ou la tortue cistude.

« Nous avons un programme pluriannuel d’entretien de la végétation des bords du cours d’eau, les ripisylves », explique la directrice du syndicat, Chaû Chrétien-Ton. « Il comprend l’enlèvement des embâcles, des arbres morts, des déchets, des espèces envahissantes et la renaturation avec des plantations d’espèces typiques. »

entre inondations et sécheresse

L’ensemble du bassin est en zone sensible pour l’eutrophisation (2), et en zone vulnérable pour les nitrates en aval. Un réseau de suivi de la qualité physico-chimique et biologique de l’eau a été mis en place.

Une campagne d’analyses a été menée en 2017 sur sept stations et se poursuit cette année. « Pour les stations d’épuration, la réglementation pousse les collectivités à se mettre aux normes. Mais nous avons encore beaucoup à faire sur l’assainissement non collectif », souligne la directrice.

Le débit est également surveillé. Le Gapeau fait le yoyo entre inondations et sécheresse… « Nous sommes en zone de répartition des eaux avec régulièrement des alertes sécheresse, des étés très secs et une ressource qui n’est pas infinie. Pour l’instant, ça va. Grâce au printemps



très pluvieux, nous avons moins de tensions en terme de ressources », poursuit Chaû Chrétien-Ton. « Il y a un gros travail d’animation du syndicat pour accompagner les acteurs du territoire vers la bonne gestion.»

Une démarche collective au long cours qui commence peu à peu à porter ses fruits.

1. Renseignements sur le site du syndicat : smbvg.fr.



2. Enrichissement d’une eau en sels minéraux (nitrates et phosphates, notamment), entraînant des déséquilibres écologiques.