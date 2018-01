Aider la communauté scientifique en contribuant à la recherche sur le thon rouge. Le projet a été lancé par la Fédération de pêche en mer de Monaco, une association qui était inactive depuis 1991 et qui a été reprise en main par une équipe dynamique et tournée vers la protection et la préservation de la mer et de ses espèces.

Comment comptent-ils s’y prendre ?

« Catch and release »

La Fédération de pêche en mer aura pour vocation de sensibiliser les pratiquants de la pêche sportive et les jeunes générations aux techniques de marquage en « catch and release » (pêche qui consiste à relâcher les prises capturées, tout en collectant des donnés scientifiques). Ces données sont nécessaires pour une préservation efficace des espèces.

Deux types

de marquage

Des données qui seront récoltées grâce à deux types de marquage. Le « tag satellite » qui est un outil ultra-performant.

Il enregistre énormément de données précises : taux de gras du poisson, profondeur atteinte, trajectoire, zones de passage, température de l’eau...

Sans oublier le marquage plus traditionnel. Un numéro associé à une fiche, contenant les données de base (taille, poids, date de marquage...) du thon et pouvant être complétée s’il est à nouveau capturé.