Comment cuisiner sans jeter? Ces Azuréennes vous partagent 5 recettes savoureuses... à base d'épluchures

Elles cherchent à réduire le gaspillage et la taille de leurs poubelles. Et Amélie et Emilie y parviennent plutôt bien. Alors ces jeunes Niçoises ont décidé de partager leurs astuces. On a participé à une soirée coaching "Cuisine zéro déchet" à Nice.

C'est quoi le problème? Chaque Français jetterait en moyenne 20 à 30 kilos de nourriture chaque année: 7 kg de produits emballés, et 13 kg de fruits et légumes abimés,...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois