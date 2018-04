Catherine Dumortier : un poste d'ingénieur ou de chef de projet

Ingénieure de formation et diplômée de l'ENSIACET de Toulouse et de l'école des Mines de Paris (Master en ingénierie et gestion de l'environnement), Catherine Dumortier cherche aujourd'hui un poste d'ingénieur de production ou de chef de projet commercial.

Ingénieure de formation et diplômée de l'ENSIACET de Toulouse et de l'école des Mines de Paris (Master en ingénierie et gestion de l'environnement), Catherine Dumortier cherche aujourd'hui un poste d'ingénieur de production ou de chef de projet commercial.



Forte d'une carrière internationale - dont dix-huit ans dans l'industrie pétrolière -...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois