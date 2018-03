Le tout écolo, le tout durable, le tout environnemental… Ce qui est considéré comme indispensable aujourd’hui, était audacieux au début des années 2000.

Dans la logique du prince Albert II et de son discours d’Avènement, Bernard Fautrier a fait partie de cette première génération de militants monégasques. Il préside Ever Monaco, l’événement dédié aux énergies renouvelables et à la mobilité durable le plus ancien de la Principauté. Depuis 2005, les constructeurs automobiles et de deux-roues, les énergéticiens et toutes les entreprises en relation avec le secteur lui sont fidèles au travers de la présentation de véhicules nouveaux et de technologies innovantes.

Le salon se tiendra au Grimaldi Forum, du 10 au 12 avril, avec plus de marques, plus de modèles et toujours des conférences et tables rondes pour ne parler que transport électrique.



Rencontre avec Bernard Fautrier, également vice-président et administrateur-délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco.



Quelles sont les nouveautés du salon cette année?

Nous favorisons les start-up. Et...