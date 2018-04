6 questions que l'on se pose sur les voitures électriques

Jusqu'à demain au Grimaldi Forum se tient le salon dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. L'occasion de répondre à plusieurs questions et de comparer entre la France et Monaco

Exposition, conférences scientifiques, tables rondes, essais de véhicules écologiques… Le salon Ever, dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables, est le lieu rêvé pour se convertir au vert. Ici et là, la bonne parole environnementale est prêchée pour changer les mentalités et, forcément, faire du business. L'occasion, aussi, de trouver la réponse à bon nombre de questions.



Pourquoi le marché de l'électrique peine-t-il à exploser ?



La majorité s'y accorde : le prix élevé et le peu d'autonomie des véhicules freinent littéralement les potentiels acheteurs, même pétris de bonnes intentions écolos.



« Il faudrait miniaturiser les batteries pour gagner en autonomie. Depuis 2012, par exemple,...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois