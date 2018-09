Toutes les nouveautés A la Condamine, uniforme pour tous cette année Un stade Prince héréditaire Jacques au Devens

Le gouvernement a tout mis en œuvre pour que cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions. » À six jours de la rentrée scolaire, hier, pour sa traditionnelle conférence de presse annuelle, Isabelle Bonnal s'est montrée rassurante.

Il faut reconnaître que l'année scolaire 2018-2019 se présente sur des rails classiques.

En chiffres, 5 749 élèves seront répartis cette année de la manière suivante : 4 501 dans le public (995 élèves monégasques, 2 089 élèves résidents à Monaco et 1 417 élèves dérogatoires) et 1 248 dans le privé (207 élèves monégasques, 620 élèves résidents à Monaco et 421 élèves dérogatoires). Face à eux, 509 enseignants, dont deux nouveaux...