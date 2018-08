Tout ce qu'il faut savoir sur les horaires de rentrée dans les établissements scolaires privés de Monaco

François d’Assise-Nicolas Barré

Maternelle



Une réunion d’information est prévue pour les parents des 3 ans et des 4 ans jeudi 6 septembre à 17h dans la classe (sans les enfants).



Les parents apporteront ce jour-là les fournitures demandées et les livres éventuels, couverts et marqués au nom de l’enfant.



Cette année, une classe de 3 ans et deux classes de 4 ans. Rentrée lundi 10 septembre:



- Petite Section maternelle (3 ans): de A à L inclus, rentrée à 8h30, sortie à 10h;



- Petite Section maternelle (3 ans) de M à Z inclus, rentrée à 10h10, sortie à 11h30.



- Moyenne Section maternelle (4 ans) de A à L inclus, rentrée à 9h, sortie à 11h;



- Moyenne Section maternelle (4 ans) de M à Z inclus, rentrée à 13h30, sortie à 15h30.



- Grande section 5 ans (12e): rentrée à 10h, sortie à 11h20 ou 16h;



Cantine possible pour les Grandes sections 5 ans dès le lundi sous réserve du dossier complet envoyé au secrétariat au plus tard le 5 septembre.

Élémentaire



Le tablier FANB sera obligatoire dès le premier jour. Cette année, un bas en harmonie avec les couleurs de la tenue est demandé: bas bleu de préférence (jeans acceptés) ou couleur rouge, gris et blanc acceptés.



- 7e A-B et 8e A-B (CM2/CM1): rentrée à 8h30, sortie à 16h ou après l’étude (17h15) ou la garderie (18h fin de la garderie)



- 9e A-B et 10e A-B (CE2/CE1): rentrée à 9h, sortie à 16h ou après l’étude (17h15) ou la garderie (18h fin de la garderie);



- 11e A-B (CP): rentrée à 9h30, sortie à 16h ou après l’étude (17h15) ou la garderie (18h fin de la garderie).

Restauration scolaire



À partir du lundi 10 septembre, pour les classes élémentaires (de la 11e à la 7e) et les classes de grande section. Mardi 11 septembre, pour les classes maternelles (petite et moyenne section). Les dossiers d’inscription doivent être retournés à l’école au plus tard le 5 septembre.

Collège (6e/5e/4e)



Lundi 10 septembre. Se munir d’une trousse complète, d’un bloc-notes et d’une pochette à élastiques.



- Classes de 6e: rentrée à 14h30 appel des élèves dans la cour, sortie à 17h. Cours avec le professeur principal (distribution et commentaire des emplois du temps et de divers documents).



- 17h pour les parents: réunion d’information dans le gymnase, puis en classe avec le professeur principal.



- Classes de 5e: rentrée à 10h30, sortie à 12h15;



- Classes de 4e: rentrée à 10h45, sortie à 12h15.



Pour toutes les classes, l’emploi du temps normal débute mardi 11 septembre.

Restauration scolaire



À partir du mardi 11 septembre (les élèves devront signaler le jour de la rentrée s’ils déjeunent le lendemain au self).

Collège (3e) et Lycée (2nde, 1re et Terminale)



Lundi 10 septembre.



Classes de 3e: rentrée à 8h30, sortie à 11h avec visite guidée de l’établissement pour les élèves.



- Classes de 2nde, 1re et Terminale: rentrée à 14h05, sortie aux environs de 16h.



L’emploi du temps normal débute mardi 11septembre.

Cours Saint-Maur

Classe de 3 ans



lundi 10 septembre. Portes ouvertes dans la classe à 10h, 11h, 14h et 16h.



Mardi 11 septembre: accueil et appel dans la cour à 9h. La cantine et la garderie débuteront mardi 11 septembre. La garderie débutera mardi 11 septembre.

Pour toutes les autres classes, la rentrée se fera lundi 10 septembre, selon les horaires suivants:



- Classes de 4 ans et 5 ans: appel dans la cour à 10h; classes de CP et CE1: appel dans la cour à 9h30; classes de CE2 et CM1: appel dans la cour à 9h; classes de CM2: appel dans la cour à 8h30.

A partir de la classe de 4 ans, la cantine et la garderie débuteront dès lundi 10 septembre.



L’étude pour les CE2, CM1 et CM2 débutera mardi 11 septembre.