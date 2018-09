Stella : une nouvelle école pour 169 élèves de la rentrée scolaire

C'est la grande nouveauté de cette rentrée scolaire. Presque une décennie que ça n'était plus arrivé en Principauté, depuis 2009 et l'ouverture de l'école du Parc. Le pays accueille un nouvel établissement scolaire : l'école Stella. Rue Hubert-Clerissi, en contrebas de la place des Bougainvilliers et au pied de la nouvelle résidence Stella.

Particulièrement réussi, le nouvel établissement abritera, pour sa...