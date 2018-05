Séquence scientifique pour le prince à Halifax

Après une séquence institutionnelle lundi à Ottawa, la visite du souverain au Canada a pris ensuite un axe plus scientifique. Mardi, le souverain s'est déplacé à Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse, la région la plus à l'Est du pays, bordée par l'océan Atlantique. À son arrivée, il a été accueilli par le Dr Richard...