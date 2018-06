Pour ou contre le port de l'uniforme à l'école? Vous avez la parole

Une majorité de parents d’élèves des écoles élémentaires de Provins (Seine-et-Marne) s’est prononcée en faveur du port, non obligatoire, de l’uniforme lors d’une consultation organisée par la mairie LR de cette ville, conformément aux orientations du ministre de l’Éducation nationale.

Faut-il multiplier ce genre de consultation dans le reste du pays?

Alors que la question revient régulièrement dans le débat public, Nice-Matin a donné la parole à ses lecteurs.

Se prémunir contre un réel danger que court notre société

"Notre société bouge, change terriblement, et plus que jamais les valeurs de base de la nation sont privilégiées par les citoyens, comme une défense face aux périls encourus à tous les niveaux: sécurité, idéologies, identité, autorité. Aujourd'hui il ne s'agit plus de savoir si le port de l'uniforme à l'école est une bonne chose, mais quand est-ce que celui-ci va être enfin adopté dans les écoles françaises. Outre le besoin d'autorité et d'appartenance à une société unie, l'uniforme pour les élèves met fin à la dictature des marques: combien d'enfants sont malmenés par leur camarades, parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens de se vêtir "comme les autres" en choisissant des vêtements de marque? Bien-entendu, on doit également se poser la question du côté obligatoire ou facultatif de cette mesure. Pourrait-on admettre que le respect de la limitation de vitesse sur les routes soit facultatif? La réponse semble évidente. Car tout comme la vitesse excessive, il s'agit bel et bien de se prémunir contre un réel danger que court notre société."

Gilles Calmus, Nice

Redonner le statut d’élève aux enfants

POUR!!!! Que du positif pour nos enfants qui vont à l’école et non pas à un défilé de celui qui sera le mieux habillé! Redonner le statut d’élève aux enfants et qu’il puisse être fiers de représenter leur école au travers de leur uniforme! Et surtout des économies pour les ménages les plus modestes qui n’ont pas les moyens de suivre les modes vestimentaires (des fois d’un goût douteux). Pour ceux qui disent que c’est un moyen d'exprimer sa personnalité, il se démarquera au travers de son travail, de son implication et de ses résultats à l’école.

J.H.

Un gain de temps le matin

Notre fille est à St-Vincent. L'uniforme lui permet de s'associer au projet de l'école. A 5 ans, c'est une identité qui lui est propre. Avec ses copines, elles sont fières de le porter au parc. Pour nous, c'est un gain de temps pour l'habiller le matin, aucun conflit comme rencontrent énormément de parents. Pour des revenus modestes c'est aussi un gain d'argent dans des habits autres, non achetés.

Alex

Lutter contre l'école buissonière

J'ai 3 enfants de 15, 11 et 10 ans, je ne serais donc pas concernée par l'uniforme à l'école et quel dommage. J'aurais vraiment aimé que mes enfants le portent. C'est l'image d'un écolier et qu'il n-y aura plus de problème de tenue vestimentaire. Il n y aura pas, non plus, de différence au niveau de la situation des difficultés des foyers. Je me rappelle, à mon époque, tout le monde avait un jogging Adidas et je voulais faire comme tout le monde. Mes parents ont du faire un crédit pour me l'offrir afin que je puisse être comme tout le monde. De plus cela évitera pour les cas les plus difficiles, l'école buissonnière. Les écoles ont des horaires et un enfant en uniforme dehors au moment de l'école c'est qu'il y a sûrement un problème. Tout le monde serait au même niveau. Je vote vraiment pour.

Ingrid Bastien, Le Luc

les différences sont l'essence même de l'être humain

"Enseignante à Nice dans un quartier plutôt privilégié, je me permets d'apporter ma contribution au sondage que vous proposez. Pour ou contre l'uniforme? Clairement, ma réponse est contre! Après le nivellement vers le bas des programmes scolaires et les nouveaux modes d'évaluation imposés dans les nouveaux livrets scolaires pour que 80% des élèves soient dans une même case, celle du "partiellement acquis", vaste fourre-tout pour gommer toutes les différences, voilà qu'arrive l'uniforme. Comme son nom l'indique, "l'uniforme" est là pour fondre tous et toutes dans une même masse... plus de différences... pourtant, les différences sont l'essence même de l'être humain. Mais dès qu'il s'agit d'école, surtout, personne ne doit "dépasser"... tant pis pour ceux qui voudraient se démarquer, on les empêche d'avancer, pour privilégier ceux qui ne suivent pas. Quand dans les quartiers difficiles, on ouvre des classes à tour de bras, on en ferme discrètement dans les autres quartiers, surchargeant ainsi les classes, car ce sont des quartiers "plus faciles"... alors, pourquoi pas l'uniforme?! Même état d'esprit: évitons que certains aient des vêtements plus comme ci ou plus comme ça... Il faut arrêter de tuer l'éducation à coups de réformes stupides..."

S.L.