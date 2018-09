On vous emmène dans cette toute nouvelle école de Monaco

L’enthousiasme est général: la maternelle Stella est belle. Et même très belle. Ce lundi matin, les petits et leurs parents faisaient la découverte des lieux, à quelques pas de la place des Bougainvilliers. Et une remarque revient dans la bouche de tous: "Ce n’est pas une école comme les autres."Certes. Il semble que toutes les contraintes architecturales et techniques aient été utilisées comme autant d’avantages pour concevoir un espace bien loin des standards habituels. Autour d’une immense verrière où les enfants...