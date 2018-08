La rentrée a bien du mal à être écolo, même à Monaco !

Si vous désirez offrir à votre enfant une rentrée écologique, plusieurs solutions s’offrent à vous: acheter des fournitures d’occasion, recycler celles des années antérieures, mais aussi acheter des fournitures écologiques ou biologiques.

L’offre est encore limitée mais la papeterie Alphabet propose par exemple des petits sacs à dos animaliers et des stylos fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Mais la demande n’est pas encore au rendez-vous: "Les parents ne réclament pas forcément d’articles écologiques. Mais nous, on est un commerce engagé, donc on fait attention", raconte Laurent Fiévet, directeur d’Alphabet.

Chez Carrefour, Alain Charpenel, manager papeterie, confie: "Nous achetons peu d’articles écologiques car ça ne se vend pas bien." Il propose tout de même des colles sans solvant ou fabriquées à partir de matières premières naturelles, même si "ce n’est pas extraordinaire en ventes".

Du côté des feuilles, les copies simples et doubles de marques de référence et leur papier blanc comme neige se vendent très bien tandis que celles en papier recyclé, plus blanc cassé que blanc, ne quittent pas leur rayon.

"Les feuilles en papier recyclé ne marchent pas bien. Esthétiquement, elles ne plaisent pas, ni aux parents, ni aux enfants", constate Alain Charpenel. Néanmoins, il observe des comportements écocitoyens chez ses clients: "J’entends parfois des enfants dire à leurs parents qu’ils n’ont pas besoin de tel article car il leur en reste à la maison de l’année scolaire précédente. Et vice-versa."

Pour que les choses changent, il serait peut-être judicieux que les articles écologiques soient directement inscrits sur les listes de fournitures scolaires.