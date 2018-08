Immergée quinze jours au coeur de l'Arctique

Nom de code : Students On Ice. Littéralement, « étudiants sur la glace ». Derrière cet intitulé un brin réducteur, une expédition pas comme les autres. Au sommet du monde, en pleine zone polaire. Dans l'extrême Arctique canadien et au Groenland, pour être précis.



Ce bref résumé de la mission de quinze jours ferait saliver plus d'un baroudeur ou profane de l'aventure : « Immergés dans l'environnement arctique, les 130 élèves de seize pays se connecteront à la terre, à l'océan, aux communautés et à leurs pairs tout en étant dirigés par une cohorte mondiale de scientifiques, d'historiens, d'artistes, d'experts, d'explorateurs, d'éducateurs et de leaders autochtones et non autochtones visionnaires. »



Une première expérience en 2012



Parmi les heureux élus à...