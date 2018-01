Ces jeunes inventent

Excusez-moi, c'est un peu le rush, là. On doit présenter notre projet dans vingt minutes. » Yann Darlet est l'un des trente étudiants qui bossent d'arrache-pied depuis mardi matin à la construction d'un projet d'application destinée à faciliter la vie des touristes à Monaco. Bérengère, Nazarin, Hanna, Anatole, Konstantin et lui ont inventé le concept baptisé « Monactiv' » (lire page suivante). Autour de la table, on parle en français et en anglais. Les idées continuent de fuser. On affine la page d'accueil de l'application en construction. Dans la grande pièce, un autre groupe peaufine son idée de bracelet...