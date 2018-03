Vous rêvez de travailler au Grand Prix de F1 de Monaco? Des postes sont encore à pourvoir

Le Grand Prix historique et le Grand Prix de Formule 1 arrivent à grands pas. Dans cette perspective, l’Automobile Club de Monaco recherche des contrôleurs (hommes et femmes) pour combler les postes vacants du service du contrôle général (contrôles des billets aux accès, informations des spectateurs etc.).

À cet effet, une journée d’inscriptions supplémentaire est organisée samedi 14 avril de 10h à 18h à l’Automobile Club de Monaco (entrée par la rue Grimaldi, dans l’impasse descendante).

Les modalités d’inscription sont les suivantes:



- Télécharger la fiche d’inscription sur le site www.acm.mc, rubrique Grand Prix F1, onglet "Devenir contrôleur de l’ACM", "Télécharger le dossier de candidature" et imprimer ladite fiche.

- Venir récupérer la fiche d’inscription vierge, à la billetterie (44 rue Grimaldi) ou à l’accueil de l’ACM (23 boulevard Albert-Ier) avant le vendredi 13 avril.

Pour la journée de recrutement, veuillez vous présenter le samedi 14 avril avec votre document d’inscription rempli, ainsi qu’une photo d’identité et votre pièce d’identité.

Important: présence obligatoire, aucune inscription ne sera prise par personne interposée.