Vente de maillots dans la boutique de l'AS Monaco: "Il y vraiment un duel entre Falcao et Golovin"

C’est la recrue star de l’AS Monaco. L’international russe Aleksander Golovin, 22 ans, recruté par le club monégasque pour un montant de 30 millions d’euros, est très apprécié des supporters du Rocher. L’ancien joueur du CSK Moscou a marqué les esprits par sa prestation majuscule lors de la Coupe du monde.

Que ce soit en boutique ou en ligne, les maillots floqués du numéro 17 se vendent comme des petits pains. C’est un véritable phénomène. "Il y a vraiment un duel entre Falcao et Golovin. On retrouve une vraie dynamique dans les ventes grâce à son arrivée au club", explique Frédéric Mattei, le responsable du marchandising de l’AS Monaco.

Les Russes passent commande

Les Russes notamment, très présents sur le Rocher, sont de plus en plus nombreux à passer par la boutique du club. Et même en ligne, les ventes en direct du pays des tsars sont en nette augmentation. "C’était pareil lorsque Falcao est arrivée. Les ventes effectuées depuis la Colombie avaient explosées", se souvient Frédéric Mattei.

El Tigre a bien du souci à se faire. Après Kylian Mbappé la saison passée, Radamel Falcao se retrouve de nouveau cette saison au coude-à-coude avec un autre joueur de talent.

"Pour moi, le meilleur ce sera toujours Falcao", lâche un fervent supporter monégasque à la sortie de la boutique.

Dans les tribunes du stade, demain, pour la réception du LOSC à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1, il devrait y avoir bataille dans les tribunes, même si le jeune joueur russe, blessé à la cheville, ne sera pas sur le terrain.