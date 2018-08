Une agence monégasque a participé à un forum sur la sécurité numérique en Malaisie

Frédéric Fautrier, directeur adjoint de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), et Bruno Valentin, chargé de mission au sein de celle-ci, ont participé à la 30e réunion annuelle du Forum of Incident Response of Security Team (FIRST), qui s’est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie.

Fondé en 1990, le FIRST, dont l’AMSN vient d’être admis comme membre cette année, est une association qui regroupe des équipes d’intervention d’urgence en sécurité numérique de plus de 425 organismes gouvernementaux, universités, entreprises et autres...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois