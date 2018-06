Un nouveau directeur marketing & communication à Skema Business School

Ce spécialiste en stratégie marketing globale, digital, communication et gestion de marque, prendra ses fonctions à compter du 15 septembre et sera rattaché à la direction générale de l'école de commerce. Son poste regroupe au sein d'une nouvelle direction la totalité des fonctions marketing et communication. Avec cette création, Skema entend poursuivre et renforcer le développement de sa marque dans le monde et notamment dans les pays où elle est implantée.