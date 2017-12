Un Mentonnais invente le T-shirt anti-crise cardiaque

L'image n'est pas rare sur les terrains sportifs. Une personne à la santé de fer s'écroulant subitement. En quelques minutes - si les gestes qui sauvent ne sont pas prodigués - il peut perdre la vie. On appelle cela la mort subite (lire ci-dessous). Laurent Fort, un Mentonnais aux 47 printemps, propriétaire du restaurant l'Embuscade, a conçu un tee-shirt intelligent et connecté capable de prévenir le trouble du rythme cardiaque. Et répondant au doux nom de Body Connect. Un textile compressif, moulé au corps pour capter les...