Tout ce qu'il faut savoir sur la détaxe dans ce centre commercial monégasque

Au rez-de-chaussée du Métropole Shopping Monte-Carlo, une cabine au comptoir en marbre attire l’œil. Là, au 17 avenue des Spélugues, on pouvait échanger du cash en 50 devises.

Les touristes peuvent, désormais, aussi se faire rembourser directement la fameuse détaxe dont ils jouissent sur le territoire français et monégasque*.

Explications.

Qu’est-ce que la détaxe ?

Les touristes de passage en France ou à Monaco peuvent – sous certaines conditions et pour l’achat de certains produits (lire ci-contre) – bénéficier d’une exonération du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dite TVA. Soit un remboursement entre 10 et 12% en fonction des accords entre l’organisme de détaxe et les marques.

Qui y est éligible ?

Dans le panel des touristes éligibles à cette fameuse détaxe, on retrouve les voyageurs ayant une résidence dans un État non-membre de l’Union Européenne, quelle que soit leur nationalité, ou un État tiers*.

Il est également nécessaire d’être de passage en France pour moins de six mois et être âgé d’au moins seize ans.

Les résidents...