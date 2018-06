Sophia Antipolis au sommet de l'intelligence artificielle 

Cette manifestation réunira le monde académique et celui de l’entreprise pour des regards croisés autour de diverses thématiques d’actualité comme l'IA et la santé, l'économie, les transports, l'éducation, l'art...

Une cinquantaine d’experts issus d’entreprises à la pointe de l’IA et d’institutions prestigieuses (Facebook, Orange, SAP, IBM, Accenture, INRIA, Collège de France, University of Jerusalem, Johns Hopkins University...) viendra partager et confronter différentes approches et expériences lors de conférences scientifiques, débats, tables rondes, poster sessions et spectacle numérique.

Deux soirées destinée au grand public permettront aussi de traiter les interrogation des citoyens face à l’impact de l’intelligence artificielle sur leur quotidien (monde du travail, sécurité, libertés individuelles) et sur les questions d’éthique soulevées par les capacités réelles de l’IA et son irruption dans notre vie quotidienne.

Le Sommet international de l'intelligence artificielle est organisé conjointement par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et l’Université Côte d’Azur, en lien avec tous les acteurs du territoire concernés: Telecom Valley, Pôle SCS, Sophia Club Entreprises, FrenchTech Côte d’Azur… Il se déroulera sur le territoire de la Technopole (Campus Sophia Tech, SKEMA, Amadeus, Espaces Antipolis, INRIA) pour les conférences thématiques en journée et au Palais des congrès de Juan-les-Pins pour deux soirées grand public.

Informations et inscriptions: Sophia-summit.fr