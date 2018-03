Quatre bonnes raisons d'aller au Forum de l'emploi de Menton mercredi

Organisé par le service Jeunesse de la ville de Menton, en partenariat avec la Mission locale Est 06, Initiative Menton Riviera et Pôle Emploi, il accueillera plus d’une soixantaine d’intervenants, qui viendront à la rencontre des demandeurs d’emplois.

Une édition qui comptera également son lot de nouveautés, parmi lesquelles un espace dédié à la création d’entreprises grâce à la participation de la plateforme économique "Initiative Menton Riviera". Petit tour d’horizon.

1- 65 intervenants et plus de 800 offres d’emploi disponibles

Mercredi matin, dès 9h30, le palais de l’Europe ouvrira ses portes à tous les demandeurs d’emploi, quel que soit leur âge.

Face à eux, 65 intervenants seront présents, dont 19 nouvelles entreprises qui proposeront plus de 800 offres d’emploi (en augmentation de plus de 40 % par rapport à l’an passé) dans les domaines des secteurs public et privé en adéquation avec les caractéristiques du territoire: administration, hôtellerie/restauration, alternance, aide à l’emploi, établissements de santé, énergie industrie, prestation de service, défense sécurité, intérim, aide à la personne, grande distribution…

Seront également présents, entre autres: la Mission locale Est 06, le syndicat des hôteliers de la Riviera française, le syndicat des restaurateurs, l’association des commerçants «Menton Sourire», Pôle Emploi de Vintimille, la Chambre des métiers et de l’artisanat, l’Armée de terre, le Monte-Carlo Country club, les collectivités locales et le Département des Alpes-Maritimes avec de nombreuses offres…

2- Nouveau, un village dédié à la création d’entreprise

Pour la première fois, "Initiative Menton Riviera" animera lors de ce Forum un village dédié à l’aide à la création et à la transmission d’entreprise.

En 2017, la plateforme économique de la Riviera française a soutenu 39 projets d’entreprises sur son territoire: "De plus en plus de jeunes franchissent le pas de la création, et notamment les femmes", expliquent en chœur Sandra Paire et Cédrick Hérisson, respectivement présidente et directeur d’Initiative Menton Riviera.

Depuis quinze ans que l’association existe, près de 600 prêts d’honneur ont été attribués (plus de 4 millions d’euros) auxquels s’ajoutent les prêts des organismes bancaires, soit près de 20 millions d’euros investis sur le territoire.

Ils seront présents pour vous aider dans toutes vos actions de création ou de transmission d’entreprises et vous accompagner dans vos projets (montage, financements…).

Un vrai réseau économique qui a fait ses preuves au fil des années. À noter que 95 % des créations existent encore sur le secteur après trois ans d’activité.

3- Deux conférences à ne pas manquer

À 10 h: "Auto entrepreneur", animée par Initiative Menton Riviera. À 14h30: "La Garantie Jeunes" et "Service civique", animée par la Mission locale Est 06.

4- Et aussi, un espace numérique…

Ateliers, stand CV en vidéo, job-dating, mobilité internationale, validation des acquis et espace numérique, coaching, conseils… dans un lieu qui sera sécurisé (portiques à l’entrée). Alors, n’oubliez pas vos CV et votre clé USB (possibilité d’impression sur le stand du BIJ).

Plus de 2.500 visiteurs sont attendus tout au long de la journée.

Forum de l’emploi: Mercredi 14 mars, de 9 h 30 à 16h30 au 1er étage du palais de l’Europe de Menton (avenue Boyer). Entrée libre. Renseignements au Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la ville de Menton : 04.92.10.50.15. bij.menton@wanadoo.fr