Pourquoi paie-t-on plus cher son assurance auto en région Paca qu'ailleurs?

Selon l'étude de LeLynx.fr, Provence Alpes-Côte d'Azur est parmi les régions dont les primes auto sont les plus chères de France.

D'après le comparateur d'assurances, la prime annuelle moyenne en Paca s'élève à 636€ alors que le coût moyen est estimé à 595€ à l’échelle nationale. Il n'est donc pas étonnant de voir notre région truster la deuxième place du baromètre, juste derrière l’Île-de-France.

En 2017, les primes ont augmenté de 2,7% en Paca. C'est légèrement plus que la hausse nationale de 2,6 %.

NICE ET MARSEILLE

en tête

A Nice, une prime auto atteint en moyenne les 693 €/an. La ville a connu la plus sensible augmentation (+5,6% en 2017), en raison, notamment, de la hausse des collisions déclarées (+6%).

A Marseille, elle s'élève en moyenne à 756€/an. C'est le tarif le plus cher de France. La capitale phocéenne est aussi celle qui déclare le plus grand nombre de sinistres en France, notamment des collisions (21%).

Les hautes-Alpes

assurent

En suivant la tendance de leur ville préfecture, les Alpes-Maritimes (645 €/an) et les Bouches-du-Rhône (684€/an) sont les départements de Paca dont les primes sont les plus élevées. De plus, dans les Alpes-Maritimes les primes ont augmenté de 4% en un an, et dans les Bouches-du-Rhône de 1,7%.

Le Var et les Alpes-de-Haute-Provence se situent dans la moyenne Paca avec respectivement à 586 €/an et 552 €/an. En revanche, on constate une forte hausse annuelle: +5% pour le Var et +4,7% pour les Alpes-de-Haute-Provence.

Pour les départements du Vaucluse et des Hautes-Alpes, il faut compter respectivement 552 €/an et 543 €/an. Bonne nouvelle : les tarifs sont en légère décroissance (-0,5% pour la Vaucluse et -0,9% pour les Hautes-Alpes).

Pourquoi les primes augmentent ?

Plusieurs raisons sont liées à ces tarifs élevés.

Les vols: la région est particulièrement ciblée. 10% des vols de véhicules en France ont lieu en Paca.

Le stationnement: 14% des sinistres sont liés au stationnement.

Les collisions: même tendance avec une hausse de 11%. Soit 60% des sinistres déclarés dans la région.

Les blessés: le nombre de blessés sur les routes a connu une hausse de +2% en 2017.

Les événements climatiques: les inondations et les tempêtes entraînent l'augmentation sensible des indemnisations et donc des primes.

MÊME TENDANCE

POUR LES MOTOS

Pour les primes motos, Paca occupe la deuxième place des régions les plus chères de l'hexagone avec 495€/an. "Si les primes d’assurance motos connaissent une variation raisonnable sur l’année écoulée (+0,6%), cela s’explique notamment par une baisse des accidents mortels sur les routes", précise Martin Coriat, directeur général de LeLynx.fr.